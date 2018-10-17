РПЦ угрожает Иерусалимскому патриархату приостановить служения в Храме гроба Господня (видео)

Там допускают прекращение общения с Иерусалимским патриархатом, если он поддержит Константинопольский патриархат в вопросе предоставления автокефалии УПЦ.

Русская православная церковь (РПЦ) намерена приостановить служения в Храме гроба Господня, если Иерусалимский патриархат поддержит Константинопольский в решении предоставить автокефалию Украинской православной церкви (УПЦ).

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Об этом заявил секретарь Русской духовной миссии в Иерусалиме игумен Никон, передают российские СМИ. "Если Иерусалимский патриархат перейдет на сторону Константинопольского патриархата и, как следствие, позволит "филаретовцам" служить на Гробе Господнем и в других своих храмах в Святой земле, то тогда нам придется приостановить служение с ними", - сказал он.

"Фактически это будет продолжение скандала, и, скорее всего, я так предполагаю, что придется и с Иерусалимским патриархатом тогда прекращать общение, потому что в таком случае они станут на сторону раскольников", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 11 октября Синод Вселенского патриархата подтвердил намерение дать украинской церкви автокефалию, снял анафему с патриарха Украинской православной церкви КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария, лишил патриарха московского права рукополагать киевского митрополита.

15 октября Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.