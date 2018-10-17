В Белом доме ее оценивают как «способного защитника внешней политики администрации Трампа».

Президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуру руководителя пресс-службы Госдепартамента Хизер Науэрт на должность постпреда при ООН.

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Как рассказал источник Politico, в Белом доме ее оценивают как «способного защитника внешней политики администрации Трампа». Отмечается, что в случае назначения, Науэрт пришлось бы переехать из Вашингтона в Нью-Йорк. Собеседник издания уточнил, что ее семья проживает в Нью-Йорке.

До этого источники The Wall Street Journal сообщали, что президент США «серьезно рассматривает» на пост постпреда посла Соединенных Штатов в Канаде Келли Крафт.

Как сообщал УНИАН, Дональд Трамп начал рассматривать кандидатов на пост постпреда после того, как Никки Хейли объявила о своей отставке. Она была назначена постпредом США при ООН в январе 2017 года. До этого в течение шести лет она занимала пост губернатора штата Южная Каролина.