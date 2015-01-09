США и Куба назначили дату переговоров после полувековой паузы

07:47, 09 января 2015
Мир
1711 0

21 и 22 января в столице Кубы Гаване состоятся первые за последние полвека переговоры между давними врагами США и Кубой по нормализации дипломатических отношений.

REUTERS

Переговоры будут касаться вопросов миграции, уточнили в Государственном департаменте Соединенных Штатов, передает Новое Время со ссылкой на ВВС-Украина.

Читайте такжеОбама официально объявил о нормализации отношений с Кубой (видео)

В средине декабря президент США Барак Обама выступил с официальным заявлением о восстановлении дружественных отношений с Кубой. Параллельно в эфире кубинских каналов президент Рауль Кастро объявил о примирении со Штатами.

В то же время, сенаторы-республиканцы называли президента США "наивным" и собирались блокировать сближение с Кубой.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter