США и Куба назначили дату переговоров после полувековой паузы
07:47, 09 января 2015Мир
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21 и 22 января в столице Кубы Гаване состоятся первые за последние полвека переговоры между давними врагами США и Кубой по нормализации дипломатических отношений.
REUTERS
Переговоры будут касаться вопросов миграции, уточнили в Государственном департаменте Соединенных Штатов, передает Новое Время со ссылкой на ВВС-Украина.
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В средине декабря президент США Барак Обама выступил с официальным заявлением о восстановлении дружественных отношений с Кубой. Параллельно в эфире кубинских каналов президент Рауль Кастро объявил о примирении со Штатами.
В то же время, сенаторы-республиканцы называли президента США "наивным" и собирались блокировать сближение с Кубой.
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