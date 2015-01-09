США и Куба назначили дату переговоров после полувековой паузы

Переговоры будут касаться вопросов миграции, уточнили в Государственном департаменте Соединенных Штатов, передает Новое Время со ссылкой на ВВС-Украина.

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В средине декабря президент США Барак Обама выступил с официальным заявлением о восстановлении дружественных отношений с Кубой. Параллельно в эфире кубинских каналов президент Рауль Кастро объявил о примирении со Штатами.

В то же время, сенаторы-республиканцы называли президента США "наивным" и собирались блокировать сближение с Кубой.