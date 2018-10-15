В ЕС создали новый режим санкций за применение химического оружия

В ЕС создали правовую основу для введения санкций за совершение химических атак.

В Евросоюзе создали новый режим санкций за разработку, распространение и применение химического оружия в мире.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС. "Совет одобрил новый режим ограничительных мер, направленных на применение и распространение химического оружия. Это решение является непосредственными дальнейшими мерами согласно выводам Европейского Совета от 28 июня 2018 года", - говорится в сообщении.

"ЕС теперь будет имеет возможность вводить санкции в отношении лиц и компаний, занимающихся разработкой и применением химического оружия везде, независимо от их национальности или местонахождения", - отмечается в релизе.

В этой связи сказано, что "ограничительные меры направлены на лиц и компании, которые непосредственно ответственны за разработку или применение химического оружия, а также тех, кто оказывает финансовую, техническую или материальную поддержку, и тех, кто помогает, поощряет или связан с ними".

Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов как физических, так и юридических лиц. Кроме того, юридическим и физическим лицам ЕС запрещается предоставлять средства тем, кто попадет в санкционный список.

"Это решение вносит вклад в усилия ЕС по противодействию распространению и применению химического оружия, которое является серьезной угрозой международной безопасности. Оно поддерживает глобальный запрет химического оружия, как это предусмотрено Конвенцией о химическом оружии, на фоне роста химических атак в разных частях мира", - отмечается в сообщении.