Президент Франции назвал нападение на Charlie Hebdo терактом

Глава государства прибыл на место происшествия, после чего планирует созвать экстренное совещание кабинета министров.

Об этом сообщает Lenta.ru по информации Agence France-Presse.

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После атаки на Charlie Hebdo в Париже введен высший уровень террористической опасности.

По последним данным, в результате стрельбы погибли 11 человек, еще четверо находятся в критическом состоянии. Среди погибших — двое полицейских и девять сотрудников журнала.

Утром в среду, 7 января несколько мужчин ворвались в здание редакции и открыли огонь по сотрудникам еженедельника. Сообщается, что нападавших было трое.

Сатирический журнал Charlie Hebdo был основан в 1969 году. В 1981 его выпуски прекратились, однако журнал был возрожден спустя 11 лет. Скандальную известность Charlie Hebdo получил в 2006 году, перепечатав карикатуры на пророка Мухаммеда, которые ранее были опубликованы в датском издании Jyllands-Posten.

В 2012 году на фоне беспорядков из-за фильма «Невиновность мусульман» Charlie Hebdo опубликовал новую серию карикатур. После этого в адрес руководства еженедельника поступило множество угроз.