Ученые сообщили о высокой вероятности прорыва лавы на склоне вулкана на Камчатке

Об этом сообщила руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольга Гирина, передает ТАСС.

"Прогноз развития извержения, основанный на ежедневном мониторинге вулкана в течение 20 лет, пока обычный. Сейчас происходит фонтанирование лавы в кратере - это эксплозивная активность стромболианского типа. Затем, после заполнения вершинного кратера лавой, на фоне продолжающейся эксплозивной активности ожидается излияние лавовых потоков на склоны вулкана", - считает Гирина.

По ее словам, в это время вероятны пепловые выбросы на высоту до семи-восьми километров над уровнем моря.

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"В конце извержения вероятно усиление эксплозивной деятельности вулкана - выбросы пепла до 10-15 км над уровнем моря в течение нескольких суток", - говорит эксперт.

Примерно по такому сценарию происходили извержения Ключевского последние 10 лет. Однако возможен и прорыв лавы на склоне вулкана.

"Последний раз боковой прорыв на Ключевском наблюдался 26 лет назад - в 1989 году. Например, сейчас отмечается необычная сейсмичность вулкана - внезапные кратковременные резкие усиления вулканического дрожания. Возможно, они указывают на подготовку прорыва", - сказала Гирина.