Ученые сообщили о высокой вероятности прорыва лавы на склоне вулкана на Камчатке
Впервые за четверть века может произойти прорыв лавы на склоне Ключевского вулкана на Камчатке, который активизировался на прошлой неделе.
Об этом сообщила руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольга Гирина, передает ТАСС.
"Прогноз развития извержения, основанный на ежедневном мониторинге вулкана в течение 20 лет, пока обычный. Сейчас происходит фонтанирование лавы в кратере - это эксплозивная активность стромболианского типа. Затем, после заполнения вершинного кратера лавой, на фоне продолжающейся эксплозивной активности ожидается излияние лавовых потоков на склоны вулкана", - считает Гирина.
По ее словам, в это время вероятны пепловые выбросы на высоту до семи-восьми километров над уровнем моря.
Читайте такжеВо время извержения вулкана на Камчатке произошел выброс пепла на высоту в 6 км
"В конце извержения вероятно усиление эксплозивной деятельности вулкана - выбросы пепла до 10-15 км над уровнем моря в течение нескольких суток", - говорит эксперт.
Примерно по такому сценарию происходили извержения Ключевского последние 10 лет. Однако возможен и прорыв лавы на склоне вулкана.
"Последний раз боковой прорыв на Ключевском наблюдался 26 лет назад - в 1989 году. Например, сейчас отмечается необычная сейсмичность вулкана - внезапные кратковременные резкие усиления вулканического дрожания. Возможно, они указывают на подготовку прорыва", - сказала Гирина.