СМИ раскрыли подробности военного присутствия России в Ливии

Речь идет о нескольких десятках элитных десантных подразделений. Их перебрасывали в восточную Ливию из подмосковных частей.

Российская Федерация в последние несколько месяцев перебрасывала в Ливию свой военный контингент.

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Об этом РБК рассказал источник в российском Минобороны. В частности, речь идет о нескольких десятках элитных десантных подразделений. Их перебрасывали в восточную Ливию из подмосковных частей.

РБК также передает слова источника, близкого к ливийским властям, о том, что Россия действительно ведет военную активность в регионе. Отмечается, что российское присутствие в этой африканской стране связано с нефтегазовыми интересами. Союзником РФ в стране является глава Ливийской национальной армии маршал Халиф Хафтар.

Как сообщал УНИАН, сегодня британские спецслужбы сообщили премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, что Россия направляет в Ливию войска. По их данным, Москва «хочет превратить Ливию в новую Сирию» и взять под контроль крупнейший маршрут нелегальной миграции в Европу.

Как сообщало издание The Sun, Кремль поддерживает Хафтара и снабжает его войска тяжелым вооружением. В восточной Ливии уже находятся офицеры военной разведки и подразделения спецназа РФ, прибывшие туда для обучения и обеспечения канала связи. Также в прибрежных городах Тобрук и Бенгази расположены две российские военные базы, которые действуют под прикрытием частной военной компании "Вагнера", уже имеющей там форпосты.

Справка УНИАН. В 2011 году в Ливии началась война после свержения многолетнего лидера страны Муаммара Каддафи. Часть территории захватили радикальные исламисты. В настоящее время в стране действуют два правительства.