В Ливии атаковали штаб-квартиру нефтяной корпорации, есть убитые и раненые

В результате нападения два человека убиты, еще десять получили ранения.

В столице Ливии Триполи группа вооруженных мужчин совершила нападение на главный офис Национальной нефтяной корпорации (National Oil Corporation) страны.

Как сообщает DW, в результате нападения два человека убиты, еще десять получили ранения. Оба погибших были охранниками офиса.

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По свидетельствам очевидцев, нападение совершили пятеро вооруженных лиц, один из них во время атаки подорвал себя. Впоследствии в здании раздались еще несколько взрывов, начался пожар. В министерстве внутренних дел страны заявили о шести нападавших. Подозревают, что атаку совершили боевики террористической группировки "Исламское государство". Базирующееся в Триполи правительство страны заявило, что силы безопасности «эффективно» справились с инцидентом, "спасая сотрудников и убив террористов".

Экспорт нефти - главный источник валютных поступлений страны. Национальная нефтяная корпорация сообщила об объеме продаж в первом полугодии текущего года в 13,6 миллиарда долларов США - больше, чем за весь прошлый год.

Как сообщалось, накануне, 9 сентября, миссия ООН в Ливии заявила, что вооруженные группировки, которые борются за контроль над Триполи, договорились приложить усилия для поддержки недавно объявленного перемирия. Столкновения в столице страны начались в конце августа из-за того, что группировки из-за пределов Триполи восстали против четырех ведущих групп, которых обвинили в доступе к государственным средствам и валюте. В результате столкновений между группировками в последние недели погибли более 60 человек, среди которых много гражданских.

Сейчас Ливия разделена между двумя враждующими правительствами - кабинетом национального единства в Триполи, который был сформирован при поддержке ООН, а также правительством повстанцев в городе Тобрук на востоке страны. Вооруженные группы продолжают борьбу за контроль над различными частями страны. Кроме того, в Ливии активно террористическую деятельность осуществляет группировка "Исламское государство". Хаос в Ливии царит с 2011 года, когда в результате восстания был свергнут и убит диктатор страны Муаммар Каддафи.