The Telegraph: Опасная жажда России перечеркивать границы охватывает Европу

Бывший министр иностранных дел Великобритании называет этот процесс «русификацией».

На прошлой неделе скоординированные разоблачения действий агентов России усилиями британских, нидерландских и американских спецслужб стали унижением для Москвы.

Был пролит свет на масштабы российских кибератак против стран, компаний и международных организаций, так же как и на бесконечные российские возражения. Правительствам и обществам открыли глаза на то, что на самом деле происходит.

Однако, более значительное беспокойство вызывают масштабы вмешательства России в дела все большего числа стран на Востоке и Юге Европы. Об этом на страницах The Telegraph пишет бывший министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг.

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Он напоминает о том, как Россия с 2014 года ведет войну против Украины, о ее попытке устроить переворот в Черногории, чтобы не позволить балканской стране присоединиться к НАТО, а также о российской кампании, которая привела к низкой явке на референдуме в Македонии, после чего присоединение страны к ЕС и оборонного альянса тоже под вопросом. Также в Латвии на парламентских выборах победила пророссийская партия. А в президиум Боснии и Герцеговины попал сербский сепаратист Милорад Додик, который тоже лоялен к Кремлю.

Чтобы найти связь между всеми этими явлениями, по мнению бывшего британского дипломата, нужно обратить внимание на переговоры между другими странами на Балканском полуострове: между Сербией и Косово. Они рассуждают о «коррекции» границ между ними.

«В 2010 году, когда я был министром иностранных дел, во время многочисленных визитов на Балканы я отмечал всем заинтересованным сторонам: карта имеет окончательный вид. Я заявлял всем странам, что они не могут даже думать о том, чтобы изменить еее снова», - пишет Хейг.

Берлин выступает против пересмотра границы между Косово и Сербией. И Западу следовало бы присоединиться к нему, чтобы придать позиции больший вес.

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«Ведь как только одна граница будет «скорректирована», появится новое оправдание для перосмотра других. Для некоторых сербов в Боснии и Герцеговине идея пересмотра границ в регионе – это стимул снова попытаться завершить расчленение страны по этническому принципу, что не удалось сделать кровавыми методами в 90-е годы прошлого века. Для России, что самое важное, существует целый список границ, которые ей бы хотелось «скорректировать». Может включить официально в состав России оторваны от Грузии 10 лет назад Абхазию и Южную Осетию? А может подогреть спор между Украиной и Венгрией, предложив этническим венграм на украинской территории «скорректировать» границу между странами? А как насчет Балтии, где живет много этнических русских? Может и там внести коррективы?» - пишет бывший дипломат.

Он подчеркивает, что Россия без колебаний готова открыть этот «ящик Пандоры». Ведь в результате это приведет к новым конфликтам между странами Европы, которые могли бы сделать шаг к более стабильному и успешному будущему в Евросоюзе. Поэтому Хейг советует наконец понять, что происходит, и начать сопротивляться российским усилиям, настаивая, что карта Восточной Европы не подлежит пересмотру.