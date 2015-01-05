В США начался суд против бостонского террориста Джохара Царнаева

21-летний Царнаев, которому грозит смертная казнь, появился в федеральном суде в Бостоне перед потенциальными членами жюри присяжных, передает Радио Свобода.

Федеральный судья Джордж о'Тул кратко прочитал обвинения против него.

В понедельник, 5 января, начался отбор присяжных по этому делу. В Федеральный суд в Бостоне вызвали 1200 кандидатов в присяжные. Судья должен отобрать из них 12 основных и шесть резервных представителей для участия в процессе, который продлится от трех до шести месяцев.

За несколько часов до Нового года адвокаты Джохара Царнаева подали в апелляционный суд Первого федерального округа экстренную просьбу об отсрочке процесса Джохара Царнаева и перенос его из Бостона в другое место.

В субботу, 3 января, суд отказал им двумя голосами против одного.

Напомним, в июле 2013 года в США официально предъявили обвинения Джохару Царнаеву.

Старший брат Джохара Царнаева Тамерлан, которого также считают подозреваемым в организации взрывов в Бостоне, был убит в перестрелке с полицией.

В результате взрывов на финише бостонского марафона 15 апреля погибли три человека, более 260 получили ранения. Четвертой жертвой стал полицейский, который погиб от ранений, нанесенных 19 апреля во время задержания братьев Царнаевых.