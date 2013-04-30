"Бостонского террориста" будет защищать эксперт по смертным казням

По данным Boston Globe, такое решение принято судьей Марианн Боулер, чтобы "обеспечить подсудимому достаточное представительство на процессе".

Царнаев обвиняется в применении оружия массового поражения, ему грозит пожизненное заключение или смертная казнь, поясняет РИА Новости.

Кларк участвовала в ряде резонансных дел, добиваясь для своих клиентов пожизненного заключения вместо смертной казни. В частности, при ее участии пожизненный срок получил Джаред Лофнер, в январе 2011 года убивший шесть человек и ранивший 13, включая члена палаты представителей конгресса США Габриэль Гиффордс.