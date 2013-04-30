"Бостонского террориста" будет защищать эксперт по смертным казням
02:51, 30 апреля 2013Мир
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Известный адвокат, специалист по вопросам смертной казни Джуди Кларк присоединится к защите Джохара Царнаева, подозреваемого в совершении теракта в Бостоне.
По данным Boston Globe, такое решение принято судьей Марианн Боулер, чтобы "обеспечить подсудимому достаточное представительство на процессе".
Царнаев обвиняется в применении оружия массового поражения, ему грозит пожизненное заключение или смертная казнь, поясняет РИА Новости.
Кларк участвовала в ряде резонансных дел, добиваясь для своих клиентов пожизненного заключения вместо смертной казни. В частности, при ее участии пожизненный срок получил Джаред Лофнер, в январе 2011 года убивший шесть человек и ранивший 13, включая члена палаты представителей конгресса США Габриэль Гиффордс.
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