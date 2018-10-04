Агент ГРУ "Боширов" причастен к ликвидации чеченского полевого командира в Стамбуле - СМИ

Агентство, комментируя имеющиеся расхождения в чертах лица на предоставленных фотографиях, предполагает вариант легкой пластической операции, которую сделали Чепиге.

Полковник ГРУ РФ Анатолий Чепига, которого Великобритания подозревает в отравлении Скрипачей в Солсбери, был одним из группы ликвидаторов чеченского полевого командира из "непримиримых" Абдулвахида Эдельгериева в 2015 году.

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Об этом сообщает турецкое информагентство Haber Turk. Отмечается, что к ликвидации Эдельгериева была причастна группа лиц - одного из них идентифицировали, как Чепигу, который принимал участие в спецоперации ГРУ как "Андрей Шолхов".

Издание публикует фото с камер наблюдения, на котором есть "Андрей Шолхов" и Дмитрий Бодров, которые, вероятно, использовали оружие.

Агентство, комментируя имеющиеся расхождения в чертах лица на предоставленных фотографиях, предполагает вариант легкой пластической операции, которую сделали Чепиге перед или после спецоперации по ликвидации Эдельгериева.

"После окончания дипломатической академии и нескольких командировок в Чечню Чепига вместе с дипломом, скорее всего, получил и свое главное направление места дислокации, где будет задействован его опыт, - это страны Азии и Востока. А до места дислокации он получил и соответствующую внешность путем пластической операции", - говорится в материале.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября британские прокуроры назвали имена двух подозреваемых россиян, которых считают исполнителями отравления в Солсбери. Это - Александр Петров и Руслан Боширов. Прокуроры отметили, что их настоящие имена могут быть другими. Журналисты узнали, что одного из подозреваемых в отравлении Скрипалей, который называл себя "Русланом Бошировим", на самом деле зовут Анатолий Чепига. Бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля вместе с дочерью отравили в британском Солсбери 4 марта 2018 года нервным агентом эпохи холодной войны под названием "Новичок".

1 октября бывший журналист "Центра управления расследованиями" Сергей Канев, который принимал участие в расследовании The Insider и Bellingcat в отношении подозреваемых в отравлении Скрипаля заявил, чтоЧепига-Боширов принимал участие в эвакуации Януковича в Россию.