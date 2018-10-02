Агенту ГРУ "Боширову" звание Героя России присвоили за Крым - СМИ

Все три операции в Крыму были проведены без кровопролития, за что Чепига и был удостоен звания Героя России.

Подозреваемый Лондоном в отравлении экс-агента российской разведки Сергея Скрипаля, полковник российского Главного разведывательного управления (ГРУ) Анатолий Чепига (также известный как "Руслан Боширов") звание Герой России получил за Крым.

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Об этом российской Новой газете рассказали три бывших сослуживца Чепиги из 282-го отряда спецназа, который дислоцируется в Матвеевке, пригороде Хабаровска. Именно в эту часть в августе 2001-го прибыл для прохождения службы лейтенант Анатолий Чепига, с отличием окончивший Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ).

Все трое собеседников издания попросили не называть имен.

"Звание Герой России Чепиге присвоили за Крым, - рассказал выпускник ДВОКУ, бывший сослуживец Чепиги по отряду. - На стеле у памятника Рокоссовскому в училище выбиты имена выпускников, получивших звание Героя - там есть Чепига и полковник Александр Попов, выпускник ДВОКУ 1995 года (чтобы не допустить неточностей - это не Александр Петров из Солсбери. - ред.). Чепиге и Попову звание Героя России было присвоено одним закрытым указом президента и именно за Крым. Попов тогда командовал сводным отрядом спецназа, а Чепига тогда был еще подполковником. Правда, не могу даже предположить, чем конкретно Чепига занимался в Крыму".

Собеседники издания назвали три ключевые спецоперации в Крыму в феврале 2014 года: захват здания Совета министров Крыма; захват аэродрома Бельбек; разоружение бригады морской пехоты армии Украины в Феодосии. Все три операции были проведены без кровопролития, за что Попов и Чепига и были удостоены званий Героя России.

По сведениям собеседников Новой газеты, в военную академию Минобороны России Анатолий Чепига поступил уже после Крыма, летом 2014 года.

Как сообщал УНИАН, участник расследований The Insider и Bellingcat рассказал, что полковник ГРУ Чепига мог участвовать в бегстве Януковича из Украины.