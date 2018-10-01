Причастный к отравлению Скрипалей агент ГРУ "Боширов" вывозил Януковича из Украины - журналист (видео)

Он со своим подразделением спецназовцев якобы прибыл в резиденцию Януковича - Межигорье, и охранял его.

Полковник российского разведывательного ведомства ИГРУ Анатолий Чепига («Руслан Боширов»), которого Великобритания подозревает в отравлении экс-агента российской разведки Сергея Скрипаля, возглавлял операцию по вывозу в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича.

Об этом "Громадському" заявил бывший журналист «Центра управления расследованиями» Сергей Канев, который принимал участие в расследовании The Insider и Bellingcat в отношении подозреваемых в отравлении Скрипаля.

«Чепига-Боширов принимал участие в эвакуации Януковича в Россию. По крайней мере об этом свидетельствуют мои источники. Он со своим подразделением спецназовцев прибыл к резиденции Януковича — Межигорье. Находился там, охранял его. Оттуда они транспортировали его в Крым и к России», — рассказал журналист.

По информации Канева, именно за эту спецоперацию Чепига получил звание «Героя России». Расследователь рассказал, что также звание «Героя России» за эвакуацию Януковича из Украины получил Алексей Дюмин — бывший охранник Путина.

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«Потом эта личность была в министерстве обороны, а ныне — губернатор Тульской области. О Дюмине все говорят, что он преемник Путина. Также мне известно, что за эвакуацию Януковича получили награду также люди, которые в дальнейшем составили костяк ЧВК «Вагнера», — заявил Канев.

Журналист пообещал, что на днях опубликует детальное расследование по фактам участия Чепиги-«Боширова» в спецоперации относительно бегства Януковича из Украины.

Адвокат Януковича Александр Горошинский, который недавно вступил в дело, на вопрос "Громадського", помогали ли в эвакуации Януковича российской спецназовцы, ответил, что ему такие обстоятельства неизвестны. Также защитнику неизвестна фамилия Чепиги или Боширова.

«Я этот вопрос не изучал, в материалах дела, которые предоставлены суду этого нет, я не прочитал, правда, еще все материалы, но в тех, что я прочитал — я этого не нашел», — сказал адвокат.

Прокурор по делу о госизмене Януковича Руслан Кравченко заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть участие Чепиги-«Боширова» в эвакуации экс-президента, потому что следствию неизвестно, кто из российской стороны принимал участие в этой операции.

Как известно, настоящее имя Руслана Боширова, который является подозреваемым в деле об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, - Анатолий Чепига. Журналисты также узнали, что Чепига получил звание "Герой России" за участие в Чеченской войне и некой "миротворческой миссии" в 2014 году, под которой, вероятно, имеется в виду вторжение на Донбасс.

Также сообщается, что «Александр Петров» - тоже подставное лицо, однако его настоящее имя пока узнать не удалось.