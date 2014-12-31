Швейцария передает председательство в ОБСЕ Сербии и напоминает о кризисе в Украине

Об этом заявил министр иностранных дел Швейцарии Дидье Буркгальтер, которая завершает председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), передает радио "Свобода".

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По его словам, в течение прошлого года, когда во главе ОБСЕ была его страна, произошло много нарушений Хельсинкских договоренностей, и самым кричащим из нарушений стала аннексия Крыма Россией.

Как заявил Дидье Буркгальтер, ОБСЕ может и должна и дальше играть продуктивную роль в преодолении кризиса в Украине. В связи с этим он поприветствовал принятое сегодня решение Постоянного совета ОБСЕ увеличить долю финансирования специальной мониторинговой миссии в Украине в бюджете организации.

С начала нового года председательство в ОБСЕ примет Сербия, и возглавит организацию министр иностранных дел и вице-премьер страны Ивица Дачич.