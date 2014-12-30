Поиски пропавшего лайнера AirAsia: найдены предметы, похожие на обломки самолета

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на телевидение Индонезии.

По словам представителя индонезийских ВВС, было обнаружено "10 крупных предметов белого цвета и множество небольших". Предположительно, один из объектов - это дверь пропавшего самолета.

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Зона поиска расширена, флот и военная авиация исследуют участок Яванского моря между островами Калимантан и Ява.

Самолет исчез с радаров наземных служб в 6 часов 24 минуты утра по местному времени в воскресенье, через 42 минуты после вылета из аэропорта города Сурабая.