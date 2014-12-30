В Москве на Манежной площади собираются сотни людей в поддержку Навального
В Москве на Манежной площади люди собираются на акцию протеста против политики Кремля.
Поводом стало судебное преследование оппозиционера Алексея Навального, которому сегодня был объявлен приговор.
В соцсетях предновогодний митинг уже стал мемом # РеволюцияОливье.
Сегодня в Москве очень холодно - минус 15. И температура будет снижаться.
В соцсетях пишут, что на Манежке 18 полицейских автобусов, 7-8 рейсовых и 10 городских поливалок.
Митингующие скандируют "Россия будет свободной", "Казаки в автозаки", "За честные суды".
Как сообщал УНИАН, Замосковорецкий суд Москвы вынес приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному и его брату Олегу по делу о хищениях в компании «Ив Роше».
Алексей Навальный получил 3,5 года условно и 500 тысяч рублей штрафа.
Олег Навальный приговорен с 3,5 годам колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей.
Сегодня Олег Навальный доставлен в Бутырку, где он будет находиться до вступления приговора в силу.