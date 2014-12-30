В Москве на Манежной площади собираются сотни людей в поддержку Навального

Поводом стало судебное преследование оппозиционера Алексея Навального, которому сегодня был объявлен приговор.

В соцсетях предновогодний митинг уже стал мемом # РеволюцияОливье.

Сегодня в Москве очень холодно - минус 15. И температура будет снижаться.

В соцсетях пишут, что на Манежке 18 полицейских автобусов, 7-8 рейсовых и 10 городских поливалок.

Митингующие скандируют "Россия будет свободной", "Казаки в автозаки", "За честные суды".

Как сообщал УНИАН, Замосковорецкий суд Москвы вынес приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному и его брату Олегу по делу о хищениях в компании «Ив Роше».

Алексей Навальный получил 3,5 года условно и 500 тысяч рублей штрафа.

Олег Навальный приговорен с 3,5 годам колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей.

Сегодня Олег Навальный доставлен в Бутырку, где он будет находиться до вступления приговора в силу.