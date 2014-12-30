Олега Навального привезли в Бутырку

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний.

В свою очередь, начальник Бутырки Сергей Телятников сообщил что, "Олег Навальный поступил в СИЗО сегодня после обеда и в соответствии с действующим порядком помещен в карантинное отделение".

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"У нас он будет находиться пока не вступит решение суда, либо пока не будет рассмотрена апелляционная жалоба, а после вступления приговора в законную силу он будет направлен в места лишения свободы", - сообщил Телятников.

Напомним, Алексея Навального приговорили к 3,5 годам условно, его брата Олега - до 3,5 лет в заключении.