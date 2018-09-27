Австралия призвала Россию признать свою причастность к катастрофе MH17

Россия, согласно международному законодательству, должен ответить за свою роль в катастрофе авиалайнера.

Австралия обвинила российские власти в том, что они отказываются признавать результаты расследования международной следственной группы о гибели самолета "Малайзийский авиалиний" в небе над Донбассом летом 2014 года.

Такое заявление сделала министр иностранных дел Австралии Марис Пейн по результатам встречи со своими коллегами из Украины, Нидерландов, Бельгии и Малайзии, пишет УП со ссылкой на Daily Mail.

Сообщается, что международная Совместная следственная группа (JIT, Joint Investigation Team) пришла к выводу, что пассажирский самолет "Боинг" с 298 пассажирами на борту был сбит ракетой, выпущенной из установки "Бук", принадлежавшей 53-й зенитной ракетной бригаде российских войск.

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По словам Пейн, Россия, согласно международному законодательству, должна ответить за свою роль в катастрофе авиалайнера.

Министр напомнила, что позицию о причастности России к трагедии разделяет и ее коллега из Нидерландов Стеф Блок.

"Мы сожалеем, что Россия до сих пор не признала фактические выводы JIT и еще раз подтверждаем, что Австралия имеет полное доверие к беспристрастности, независимости и профессионализму JIT и ее выводам", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября в Министерстве обороны РФ заявили, что ракета, которая атаковала самолет рейса МН17, после изготовления была поставлена в УССР, а после распада СССР была принята на вооружение украинской армии. В оборонном ведомстве утверждали, что ракета была изготовлена на Долгопрудненском машиностроительном производственном объединении в 1986 году и в декабре того же года направлена в 223 зенитно-ракетную бригаду в город Теребовля Тернопольской области.

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В ответ Совместная следственная группа в составе представителей Украины, Нидерландов, Малайзии, Австралии и Бельгии по расследованию катастрофы самолета заявила, что готова изучить новые «доказательства» России в деле о сбитии самолета.

Справка УНИАН. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая Совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в трагической катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс «Бук», выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, которая дислоцируется в Курске.