Обама высказался за продолжение твердого курса в отношении России

Как передает ТАСС, об этом Обама сказал в распространенном в понедельник интервью радиокомпании NPR.

"Когда мы возьмем такой вопрос, как Украина, то должны в нем быть твердыми с россиянами, - сказал Обама. - Но мы также должны проследить за тем, чтобы наши собственные финансы были в порядке".

Читайте такжеНовые санкции США вынудили российские банки в Крыму заморозить долларовые операции"Кроме того, мы должны убедиться в том, что делаем все, чтобы укрепить нашу производственную базу. Потому что в конечном счете наше большое преимущество над россиянами заключается в том, что мы имеем динамичную экономику, а у них ее нет, - отметил Обама. - Они полагаются на нефть. А мы полагаемся на нефть, на "Айпэды", производство фильмов и многое другое".

Как сообщал УНИАН, Россия в марте 2014 года после введения войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку в Донбассе. Россия поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет в Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России санкции.

Кроме того, 18 декабря президент США подписал закон «Акт поддержки свободы Украины 2014», который раньше был поддержан обеими палатами Конгресса. Закон предусматривает оказание Украине военной помощи и предлагает ввести очередные санкции в отношении Российской Федерации.

19 декабря на своей итоговой пресс-конференции перед рождественскими праздниками Обама подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают возглавлять международное сообщество с целью остановить российскую агрессию в Украине.