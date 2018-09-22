Стало известно, когда Ким Чен Ын посетит Сеул

Он станет первым северокорейским лидером, который посетит столицу Южной Кореи.

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын планирует посетить столицу Южной Кореи в декабре 2018 года.

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«Председатель Ким Чен Ын заявил, что поедет в Сеул в декабре», - приводит агентство «Рёнхап» слова президента южнокорейского конгломерата CJ Group Сон Гён Сика. Он заявил в Нью-Йорке журналистам, что точная дата и маршрут поездки пока не известны.

Сон Гён Сик находился в составе делегации Южной Кореи, сопровождавшей президента страны Мун Чжэ Ина в поездке в КНДР. Лидер Южной Кореи пробыл в КНДР с 18 по 20 сентября, проведя переговоры с Ким Чен Ыном. По итогам их встреч было подписано совместное заявление о намерениях продолжать усилия по денуклеаризации Корейского полуострова и предотвращению войны.

Мун Чжэ Ин пригласил Ким Чен Ына с ответным визитом в Сеул, глава КНДР обещал приехать. В таком случае он станет первым северокорейским лидером, который посетит столицу Южной Кореи.