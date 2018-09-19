Модель и дочь сбежавшего из РФ военного заявила об отравлении в Солсбери (видео)

Анна Шапиро, дочь высокопоставленного военного чиновника, который недавно сбежал из России в Лондон, заявила, что на нее нацелены сторонники Путина.

В результате отравления в ресторане Prezzo в британском городе Солсбери пострадали 30-летняя российская модель Анна Шапиро и ее муж-британец, 42-летний бизнесмен Алекс Кинг.

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Об этом пишет The Sun со ссылкой на саму россиянку, передает Би-би-си. По ее словам, 16 сентября они с мужем арендовали дом вблизи Солсбери, намереваясь потом поехать к Южному побережью Британских островов. Им посоветовали покушать в ресторане Prezzo.

Они еще посмеялись над тем,что недалеко от него находится пиццерия Zizzi, где стало плохо Сергею и Юлии Скрипаль.

Во время ужина ее мужу стало плохо, он вышел в туалет. А через пять минут она нашла его на полу возле раковины, с пеной у рта. Женщина вбежала в зал и начала звать на помощь, а вскоре и сама потеряла сознание.

42-летний Кинг, по словам Шапиро, до сих пор находится в искусственной коме. Сама женщина выписалась из больницы в понедельник и, как утверждает таблоид, помещена в отель с круглосуточной охраной.

Источники газеты в полиции считают, что пару могли отравить стрихнином. Официально вещество, которым отравилась пара, пока не называлось.

Анна Шапиро - дочь высокопоставленного военного чиновника, который недавно сбежал из России в Лондон.

""Я уверена, что русские считают меня британской шпионкой. Сторонники Путина нацелены на меня. Они хотят, чтобы я умерла, потому что я выступаю против Путина и отвернулась от своей страны. Россия способна на все", - сказала она.

По словам Анны, она родилась в Нижнем Новгороде, но в 2006 году получила гражданство Израиля, а в 2008 переехала жить в Англию.

Как сообщал УНИАН, в прошлое воскресенье вечером в ресторан Prezzo, расположенный на центральной улице города Солсбери, вызвали полицию и скорую: ужинавшей там паре неожиданно стало плохо.

Полицейские присвоили инциденту статус особой важности, ресторан оцепили. Свидетели сообщали, что на месте происшествия видели оперативника в костюме химической защиты.

Позже выяснилось, что причиной плохого самочувствия двух посетителей ресторана в Солсбери был не нервно-паралитический токсин "Новичок".