цей матеріал доступний українською

В Солсбери стало плохо двум россиянам – посетительница ресторана

02:45, 17 сентября 2018
Мир
1366 0
Какую-либо информацию о национальности лиц, которым стало плохо, полиция не предоставила / фото twitter.com/emmavolney

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Читайте такжеОчевидцы о новом инциденте в Солсбери: полиция "накрыла кого-то" одеялом и "запаковала что-то" на улице

«Хорошая еда в Prezzo превращается в крупный инцидент, когда 2 россиян, что сидят рядом с нами, серьезно заболевают, и вся территория закрыта», – написала она.

При этом какой-либо информации о национальности лиц, которым стало плохо, полиция не предоставила.

По словам Аманды Ньютон, всех посетителей доставили в безопасное место и могут потребоваться анализы крови в больнице Солсбери.

Как сообщал УНИАН, в один из ресторанов Солсбери вызвали полицию после того, как двум посетителям стало плохо. Заведение было оцеплено полицейскими.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Отравление российского экс-шпиона Скрипаля
Теги: #полиция#Солсбери