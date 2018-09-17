В Солсбери стало плохо двум россиянам – посетительница ресторана

Всех посетителей ресторана доставили в безопасное место и могут потребоваться анализы крови в больнице Солсбери.

Одна из посетительниц ресторана Prezzo в Солсбери Аманда Ньютон сообщила, что двое людей, которым стало плохо – это россияне.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

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«Хорошая еда в Prezzo превращается в крупный инцидент, когда 2 россиян, что сидят рядом с нами, серьезно заболевают, и вся территория закрыта», – написала она.

При этом какой-либо информации о национальности лиц, которым стало плохо, полиция не предоставила.

По словам Аманды Ньютон, всех посетителей доставили в безопасное место и могут потребоваться анализы крови в больнице Солсбери.

Как сообщал УНИАН, в один из ресторанов Солсбери вызвали полицию после того, как двум посетителям стало плохо. Заведение было оцеплено полицейскими.