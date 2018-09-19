КНДР пригласит иностранных экспертов на полное уничтожение ракетных объектов

Лидеры двух Корей заявили о решении превратить Корейский полуостров в "мирную землю без ядерного оружия и ядерных угроз".

Северная Корея согласилась "навсегда" уничтожить свои ключевые ракетные объекты в присутствии иностранных экспертов и готова закрыть свой главный ядерный комплекс, если США предпримут ответные действия.

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Об этом заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, пишет Reuters. Выступая на совместной пресс-конференции после переговоров на высшем уровне в Пхеньяне, лидеры двух Корей заявили о решении превратить Корейский полуостров в "мирную землю без ядерного оружия и ядерных угроз".

Ким Чен Ын сообщил о намерении посетить Сеул в ближайшем будущем, что станет первым в истории посещением столицы Южной Кореи северокорейским лидером.

Как сообщал УНИАН, в августе Совет Безопасности ООН опубликовал доклад о том, что КНДР не прекратила разработку ядерной и ракетной программ, хотя весной северокорейский лидер Ким Чен Ын на встрече с президентом США Дональдом Трампом подписал соглашение о денуклеаризации Корейского полуострова.