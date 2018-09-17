Мужчине и женщине в Солсбери стало плохо не из-за яда "Новичок" – полиция

Пострадавших доставили в районную больницу Солсбери и клинически исследовали.

Полиция британского графства Уилтшир прокомментировала инцидент в Солсбери, заявив, что он не связан с применением нервно-паралитического вещества «Новичок».

Как сообщает ведомство на своем сайте, в ресторане Prezzo плохо стало 40-летнему мужчине и 30-летней женщине.

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Отмечается, что их доставили в районную больницу Солсбери и клинически исследовали. «Теперь мы можем подтвердить, что нет ничего, что указывало бы на влияние вещества «Новичок». Оба пострадавших остаются в больнице под наблюдением», – говорится в сообщении.

Сейчас пока непонятно, связано ли событие с преступными действиями.

Как сообщал УНИАН, в один из ресторанов Солсбери вызвали полицию после того, как двум посетителям стало плохо. Заведение было оцеплено полицейскими.

Посетительница ресторана Prezzo в Солсбери Аманда Ньютон сообщила, что двое людей, которым стало плохо – это россияне.