Newsweek: Турция тайно подрывает позиции России в Сирии

Анкара вооружает оппозиционные группы, которые стремится уничтожить Москва и ее подопечный сирийский режим.

Россия и Иран готовятся вместе с сирийским режимом Башара Асада устроить атаку в провинции Идлиб, которая остается последним форпостом сил оппозиции Сирии.

А в это время, Турция подрывает эти планы, активно вооружая врагов Москвы, Дамаска и Тегерана за кулисами, пишет Newsweek.

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Источники сообщили изданию, что Анкара организовала крупные поставки оружия для солдат сирийской оппозиции в Идлибе включительно с ракетами. На такой шаг турецкое правительство решило пойти после провала попытки убедить Кремль и Тегеран не атаковать провинцию. В минувшую пятницу лидеры Турции, Ирана и России встречались, чтобы обсудили будущее Сирии. И только турецкая сторона выступала против атаки на Идлиб. В свою очередь, российские самолеты уже начали подготовку к наступлению, проводя авиаудары в регионе.

Турецкому президенту Раджепу Таипу Эрдогану не нужна атака против последнего форпоста сирийской оппозиции, потому что существует угроза начала гуманитарной катастрофы, из-за которой около миллиона сирийцев отправятся через турецкую границу. Всего в Идлибе находится около трех миллионов человек, большинство из которых – мирные жители.

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Турция сейчас переживает экономические трудности, которые ухудшаются дипломатическим спором с США. Правительство в Анкаре боится наплыва беженцев, поскольку на их поддержку не хватит ресурсов. Америка, в свою очередь, тоже выступала против атаки на Идлиб. Президент Дональд Трамп предостерег, что наступление против оппозиционных сил может вызвать большую гуманитарную катастрофу. А американская разведка объявила о подозрении, что режим Асада планирует применить химическое оружие против мирных людей в провинции. Во время речи в Вашингтоне советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подчеркнул, что его страна вместе с Францией и Великобританией нанесут удар по Сирии, если химическое оружие снова будет применено.

На данный момент, около 2 тысяч американских солдат находятся в Сирии. А Госдепартамент недавно подал сигнал о намерении сохранить постоянное военное присутствие США на сирийской территории, чтобы вытеснить из нее иранские силы. Были сообщения о том, что США и Израиль пытались договориться с Россией о ликвидации присутствия в Сирии войск Ирана. Но пока Москва до сих пор тесно сотрудничает с Тегераном.