В Канаде экстренно сел самолет после задымления на борту (фото)

Самолет направлялся в Калгари.

Самолет British Airways, выполнявший рейс из Лондона в канадский Калгари экстренно приземлился в Икалуите в штате Нунавут в Канаде.

Экстренное приземлился произошло после сообщений о дыме в салоне самолета.

Соответствующее фото демонстрирует Reuters. Пока не сообщается о пострадавших в результате инцидента.