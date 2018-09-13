цей матеріал доступний українською

В Канаде экстренно сел самолет после задымления на борту (фото)

08:08, 13 сентября 2018
Мир
719 0
REUTERS

Экстренное приземлился произошло после сообщений о дыме в салоне самолета.

Соответствующее фото демонстрирует Reuters. Пока не сообщается о пострадавших в результате инцидента.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Канада#самолет#посадка