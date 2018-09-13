В Канаде экстренно сел самолет после задымления на борту (фото)
08:08, 13 сентября 2018Мир
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Самолет направлялся в Калгари.
REUTERS
Самолет British Airways, выполнявший рейс из Лондона в канадский Калгари экстренно приземлился в Икалуите в штате Нунавут в Канаде.
Экстренное приземлился произошло после сообщений о дыме в салоне самолета.
Соответствующее фото демонстрирует Reuters. Пока не сообщается о пострадавших в результате инцидента.
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