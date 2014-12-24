ЕС требует возобновить мораторий на смертную казнь в Пакистане

ЕС осуждает Исламабад за отмену моратория на смертную казнь и требует немедленно возобновить его.

«Смертная казнь не является эффективным инструментом в борьбе против терроризма», - говорится в заявлении Евросоюза, распространенном в среду, 24 декабря, сообщает Радио Свобода.

Мораторий на смертную казнь, введенный в 2008 году, в Пакистане отменили на прошлой неделе. С того времени было казнено 6 заключенных.

Власти Пакистана заявили, что в течение следующих недель планируют казнить 500обвиненных в терроризме.

Мораторий на смертную казнь в Пакистане был отменен после того, как талибы во время нападения на военную школу убили 151 человека, среди которых 142 ребенка.

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Сейчас в Пакистане около 8 тысяч заключенных, ожидающих казни.

В Брюсселе же заявили, что если Исламабад будет продолжать выполнять казни, это может разрушить выгодные для него торговые соглашения с ЕС.