В Чечне снесли уже 15 домов родственников ополченцев - правозащитники

Таким образом, по данным правозащитников, общее число уничтоженных домов достигло 15, сообщает Радио Свобода.

В сносе домов в Гудермесе, в селах Кошкельди, Ишхой-Юрт, Гелдаган и Алпатово принимали участие представители силовых ведомств Чечни, заявляют правозащитники.

После нападения сторонников независимости Чечни на Грозный 4 декабря, в результате которого, по официальным данным, погибли 14 сотрудников полиции, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что отныне родители будут нести ответственность за поступки детей. По его словам, семьи ополченцев будут выдворять из Чечни, а их дома сносить.

Читайте такжеНа вопрос Собчак о произволе Кадырова Путин спросил, зачем ей дали словоПредседатель «Комитета против пыток» Игорь Каляпин назвал такое заявление Кадырова превышением должностных полномочий и обратился в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет России с требованием возбудить против Кадырова уголовное дело.

Глава Чечни после этого намекнул, что руководитель комитета Игорь Каляпин якобы помогал финансировать нападение исламистов на Грозный.

Кроме того, в столице Чечни Грозном сожгли дом городского отделения Комитета против пыток, а двух его работников на несколько часов задержали в полиции, конфисковав у них компьютеры и мобильные телефоны.

Во время ежегодной пресс-конференции 18 декабря президент России Владимир Путин заявил, отвечая на вопрос о событиях в Чечне, что Кадыров должен, как и все граждане России, соблюдать законы страны. Никто не считается виновным до тех пор, пока это не признано судом, отметил Путин.