Убитого в Лондоне соратника Березовского пять лет назад пытались отравить - СМИ

Скотленд-Ярд изучает версию, согласно которой Глушков мог, как и Скрипаль, стать жертвой профессиональных убийц, которые живут в Англии или присланных российскими спецслужбами.

Британские следователи, которые изучают обстоятельства убийства российского предпринимателя Николая Глушкова в марте этого года в пригороде Лондона, считают, что в 2013 году его пытались отравить.

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The Guardian сообщает, что соратник покойного ныне олигарха Бориса Березовского встречался с двумя «подозрительными мужчинами» в отеле, передает радио Свобода. Как отмечается в публикации, Глушков детально рассказал о происшествии санитару «скорой помощи», которая приехала в отель по вызову из-за его плохого самочувствия.

Как рассказывал Глушков, двое незнакомых ему россиян купили бутылку шампанского и предложили ему выпить с ними. Глушков рассказал, что согласился, несмотря на то, что раньше не встречал этих людей. Вскоре он потерял сознание, но выжил.

Сейчас этот эпизод изучают следователи в рамках расследования гибели Глушкова.

Как сообщал УНИАН, 68-летнего Глушкова, бывшего близкого делового партнера покойного российского олигарха и критика Кремля Бориса Березовского обнаружили мертвым поздно вечером 13 марта в его квартире в Лондоне.

На его шее были видны следы удушения, однако полной уверенности в насильственном характере смерти изначально не было.

Глушкова нашли мертвым через неделю после отравления в британском Солсбери бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которых, по данным британских следователей, отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в России. Власти Британии возлагают на Москву ответственность за это отравление. Россия обвинения отвергает. Скрипалей вскоре выписали из больницы, в настоящее время место их нахождения не разглашают.

Скотленд-Ярд изучает версию, согласно которой Глушков мог, как и Скрипаль, стать жертвой профессиональных убийц, которые живут в Англии или присланных российскими спецслужбами, говорится в публикации The Guardian.