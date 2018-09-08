Манафорт обсуждает возможность признания вины в обмен на смягчение наказания - СМИ

Признав себя виновным в нескольких пунктах, Манафорт может надеяться на получение более мягкого наказания, также он сможет избежать ареста своей недвижимости и банковских счетов.

Адвокаты бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта ведут переговоры о возможном заключении сделки со следствием.

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Она предусматривает признание вины в обмен на смягчение наказания. Как отмечает Bloomberg, речь идет об обвинениях, выдвинутых против Манафорта в Вашингтоне.

Признав себя виновным в нескольких пунктах, Пол Манафорт может надеяться на получение более мягкого наказания, также он сможет избежать ареста своей недвижимости и банковских счетов. При этом собеседник агентства допускает, что переговоры могут сорваться. Если же договоренность будет достигнута, то спецпрокурор США Роберт Мюллер может потребовать более мягкого наказания как на процессе в Вашингтоне, так и в Вирджинии.

В столице США его обвиняют в сговоре против государства и отмывании более $30 млн, даче ложных показаний, нераскрытии важной информации и работе в качестве незарегистрированного иностранного агента в интересах Украины.

Как сообщал УНИАН, 21 августа суд присяжных в Александрии признал руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта виновным по 8 пунктам обвинения из 18. Его обвиняли в отмывании денег, сокрытии банковских счетов в других государствах и уклонении от уплаты налогов, в том числе, заработанных в Украине.