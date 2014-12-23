Грибаускайте отказалась ехать в Москву на празднование 70-летия Победы

Президент Литвы Даля Грибаускайте получила приглашение России принять участие в праздновании 70-летия Победы СССР над гитлеровской Германией в следующем году, но ехать в Москву не намерена.

Об этом заявил ее пресс-секретарь Модестас Науджюс, передает Украинская правда со ссылкой на Delfi.lt.

"Приглашение получено. Участвовать в мероприятии президент не намерена", - заявил он во вторник.

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Как отмечается, президенты Литвы не принимали участие в праздновании Победы ни пять, ни десять лет назад, хотя главы других стран Балтии иногда принимали приглашения.

Президент Литвы известна своими резкими заявлениями в отношении российской власти.

В частности, Грибаускайте назвала Россию "хищным соседом с залитыми кровью руками" и "террористическим государством".