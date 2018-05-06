Сенатор Маккейн не хочет звать Трампа на свои похороны - СМИ
16:56, 06 мая 2018Мир
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81-летний Маккейн борется с раком мозга и последствиями своего агрессивного лечения.
Джон Маккейн / REUTERS
Близкие сенатора-республиканца Джона Маккейна не будут звать президента США Дональда Трампа на его похороны.
Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на родственников сенатора. 81-летний Маккейн борется с раком мозга и последствиями своего агрессивного лечения.
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Планируется, что на службе будет присутствовать вице-президент Майкл Пенс. Издание сообщило, что прощание с сенатором пройдет в Вашингтонском кафедральном соборе.
Ранее Маккейн заявлял, что врачи дают «очень жесткий прогноз» развития его болезни.
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