Сенатор Маккейн не хочет звать Трампа на свои похороны - СМИ

81-летний Маккейн борется с раком мозга и последствиями своего агрессивного лечения.

Близкие сенатора-республиканца Джона Маккейна не будут звать президента США Дональда Трампа на его похороны.

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на родственников сенатора. 81-летний Маккейн борется с раком мозга и последствиями своего агрессивного лечения.

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Планируется, что на службе будет присутствовать вице-президент Майкл Пенс. Издание сообщило, что прощание с сенатором пройдет в Вашингтонском кафедральном соборе.

Ранее Маккейн заявлял, что врачи дают «очень жесткий прогноз» развития его болезни.