Le Monde: Смерть Сенцова станет окончательной победой Кремля над Западом

В 100-й день голодовки украинского режиссера, словенский философ и французский экономист в совместном письме указали на большое значение его жертвенности для западной цивилизации.

Чтобы понять историю Олега Сенцова, его политическую позицию и необычайное мужество, придется начать с событий десятилетней давности, а именно с ночи с 7 на 8 августа 2008 года.

Тогда впервые со времен Второй мировой войны в Европе одна страна перекроила границы другой. Россия с помощью грубой военной силы захватила территории Грузии. Российским войскам понадобилось всего пять дней, чтобы оккупировать грузинские Абхазию и Южную Осетию. Но ни Европа, ни мир не отреагировали на это твердо, позволив Владимиру Путину почувствовать собственное всемогущество над «слабым и загнивающим Западом».

Об этом на страницах Le Monde пишут словенский философ Славой Жижек и французский экономист Кристиан Тобира.

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По их мнению, именно потому, что Путина не остановили в Грузии, он продолжил свое агрессивное поведение. В феврале 2014 года в Украине проевропейские протесты на Майдане Независимости, в которых принял участие и Олег Сенцов, привели к отставке тогдашнего президента Виктора Януковича, который был инструментом в руках российского президента. Кремль не замедлил с ответом. Через месяц российские войска аннексировали Крым и устроили войну на Востоке Украины.

«И опять ни Европа, ни мир не отреагировали, фактически принимая экспансионистскую волю России», - отмечают Жижек и Тобира.

Они подчеркивают, что именно в этой точке и пересекаются судьбы молодого украинского режиссера Сенцова и агрессивного Кремля. Будучи уроженцем Симферополя, он не согласился с российской оккупацией родного края и не скрывал свою позицию. Поэтому российские силы на полуострове его арестовали. Еще в 2014 году деятели кино со всего мира просили отпустить Сенцова. Но вместо этого ему меняют гражданство на российское, чтобы судить. Amnesty International называет этот процесс «сталинским». Украинца приговаривают к 20 годам в колонии за Полярным кругом.

Далее были многочисленные петиции со стороны мира кино, аристократических и интеллектуальных кругов. Крупнейшие кинофестивали мира в своих жюри оставляют место для Сенцова. Но руководители демократических стран, особенно в Европе, по мнению авторов, опять молчат, позволяя ситуации продолжаться так же, как они делали это на протяжении всех последних лет.

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Жижек и Тобира напоминают, что Запад никак не наказал Кремль за то, что он поддерживает одного из наиболее кровавых диктаторов современного мира – Башара Асада, ответственного за 7 лет войны в Сирии, которая отобрала жизнь у 350 тысяч человек. А потом руководители FIFA стали на сторону Путина, поставив «футбол выше прав народов». Они позволили России проводить у себя Чемпионат мира, помогая стереть память мира о всех политических заключенных России.

«В 21-м веке не допустимо, чтобы западные демократии давали согласие на проведение подобных соревнований в России. При том, что эта страна держит в тюрьмах своих политических противников: украинцев и не только», - говорится в статье.

Жижек и Тобира замечают, что когда Сенцов понял, что Чемпионат мира пройдет, а аннексия частей Украины и заключение украинцев будут приняты как факт, он решил, что не даст Путину воспользоваться выгодой от проведения международных соревнований и добиться забывчивости Запада. Он объявил голодовку, создав медийный шум вокруг чемпионата в РФ.

«И именно это превращает его поступок в чрезвычайно важную политическую акцию, которая независимо от результата будет вписана в историю умалчиваний, компромиссов и унижений, которые европейские демократии демонстрируют Владимиру Путину вот уже более 10 лет», - отмечают авторы.

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Они напоминают, что Запад лишь формально выразил свое недовольство Путину, а затем прислал свои сборные по футболу на соревнования в Россию.

«Олег Сенцов может умереть в любой момент, каждая минута может стать последней», - отмечают философ и экономист.

Если сегодня Запад еще может спасти ситуацию с помощью политических усилий, то после смерти украинца для него наступит окончательное поражение.

«Своей битвой, которую Сенцов, к сожалению, ведет без реальной поддержки, он указывает на то, какими должны быть ценности 21-века, чтобы демократии не повторили ошибок 20-го века, фактически порождая монстров, готовых их сожрать», - говорится в статье.

Жижек и Тобира напоминают, что сегодня 100-й день голодовки Олега Сенцова. Поэтому они обращаются к политическим лидерам Европы еще раз с призывом приложить все усилия и давление, чтобы добиться немедленного освобождения украинского режиссера Олега Сенцова.