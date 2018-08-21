Newsweek: Президентство Путина может похоронить его старое обещание по пенсиям

Российский президент стал настолько непопулярным, что его сторонится даже собственная партия.

Осенью 2005 года Владимир Путин, став президентом во второй раз, в эфире телевидения отвечал на вопросы россиян. Под конец передачи женщина среднего возраста попросила его прокомментировать информацию в прессе о намерении правительства повысить возраст, с которого граждане России будут выходы на пенсию.

Вопрос был важным для Путина, поскольку его популярности после прихода к власти в 2000 году частично способствовало то, что старшие россияне получали пенсии в полном размере и вовремя. Ведь во времена президентства Бориса Ельцина часто происходили перебои в выплатах. Поэтому Путин, глядя прямо в камеру, сказал: «Я против поднятия пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения не будет».

Через 13 лет после тех слов он до сих пор президент, но его старое обещание теперь обернулось против него, пишет Newsweek.

Читайте такжеFinancial Times: У Путина проблемы с россиянами, которые не хотят ставит патриотизм выше кошелька

14 июня правящая партия «Единая Россия» представила законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин. Это повышение должно произойти постепенно в течение ближайших лет. Однако, несмотря на мягкость процесса перехода и исключения для некоторых профессий, решение стало большим ударом по популярности президента России. С помощью вражды с Западом Путин поднял свой рейтинг до невиданных показателей. Но сейчас, похоже, у него нет возможности компенсировать падение поддержки из-за решения по пенсиям.

Нынешние государственные пенсионные выплаты в России в среднем составляют лишь 13,3 тысяч рублей, что равняется 213 долларам в месяц. Но для миллионов россиян, у которых нет поддержки со стороны родственников, это единственный источник средств для выживания. Кроме того, скандальности решению правительства повысить пенсионный возраст придает то, что оно было принято как раз в разгар Чемпионата мира по футболу. То есть правительство России пыталось скрыть плохие новости за положительными эмоциями россиян от наблюдений за играми. Однако, этот сценарий не сработал. Правительственная инициатива вызвала общенациональное недовольство. А нерушимый рейтинг Путина, который выдержал даже подозрения в коррупции, начал падать впервые со дня оккупации украинского Крыма в 2014 году.

Читайте такжеThe Guardian: Россия на грани взрыва, несмотря на выдумки пропаганды

Недовольство россиян вызвано многими причинами, главная из которых заключается в том, что много кто сомневается, что доживет до пенсии. Средняя продолжительность жизни мужчин в России – 66 лет. И каждый 10-й россиянин умирает раньше, чем ему исполняется 65.

«Я не хочу умереть на работе», - говорила надпись на плакате участника протеста в Москве.

Российские женщины в среднем живут до 73 лет. Однако, как только они достигают среднего возраста, их возможности найти работу сильно сокращаются. Поэтому россиянки думают, что правительство пытается лишить их любого шанса на выживание.

«Я действительно боюсь за свое будущее, если правительство повысит пенсионный возраст», - говорит 40-летняя Юлия Корзина.

В Кремле признают, что Путин действительно обещал никогда не менять правила выхода на пенсию, но при этом отмечают, что у президента не было выбора из-за изменений в демографии. Население быстро стареет. А к 2044 году количество пенсионеров в стране будет равно количеству трудоспособных граждан.

«Это, конечно, чувствительная проблема для большинства наших людей. Но наши решения не могут опираться на эмоции», - сказал сам Путин.

Эти его слова не успокоили россиян. Опрос «Левада-Центра» показали, что около 90% респондентов против повышения пенсионного возраста. При этом, 40% готовы выйти на улицы, чтобы заставить правительство изменить свою позицию.

«Это указывает на наличие серьезного раздражения и напряжения в обществе», - сказал глава центра Лев Гудков.

Читайте такжеВ Москве на антипутинскую акцию "Надоел" вышло несколько десятков человек (фоторепортаж)

Появились признаки того, что эта раздражительность может вылиться в нечто более серьезное. Третьего августа в офис Пенсионного фонда РФ в Калуге была брошена бомба. Взрыв частично уничтожил вход в здание. Государственные СМИ не сообщили об инциденте. А все новости о нем в интернете и социальных сетях быстро удалили.

Сотни тысяч людей по всей России включительно с избирателями Компартии, членами профсоюзов и демократическими активистами выступают против пенсионной реформы. Аналитики считают, что вспышка протестов в стране произойдет осенью, когда многие люди вернутся в города из отпусков. Оппозиционер Алексей Навальный призывает выйти на протест 9 сентября, когда в РФ пройдут региональные выборы, а также выборы мэра Москвы.

Несмотря на недовольство россиян, парламент все же принял законопроект о повышении пенсионного возраста в первом чтении. «Единая Россия» Путина тоже приказала своим депутатам голосовать «за». Но издание пишет, что внутри политической силы сформировался раскол. Минимум 8 депутатов вообще не пришли голосовать за законопроект. Даже пресловутая Наталья Поклонская голосовала против правительственной инициативы по пенсиям. Нередко члены «Единой России» высказываются против планов правительства.

Читайте такжеВ России решили заморозить пенсии на ближайшие 20 лет - СМИ

«Программа партии и действия ее лидеров теперь нацелены против собственного народа», - сказал бывший член «Единой России» Николай Тараханов, который покинул политическую силу в знак протеста.

Путин и Медведев настолько непопулярны сейчас, что лидеры «Единой России» даже запретили использовать их фото для политической рекламы перед региональными выборами.

Бывший спичрайтер Кремля Аббас Галлямов, который стал политическим аналитиком, сказал изданию, что даже если Путин отменит повышение пенсионного возраста и распустит правительство, избиратели, скорее всего, увидят в этом «вынужденное отступление». А это может стать фатальным ударом по имиджу президента, который пытается делать вид, что он непреклонный лидер.

«Сейчас нет гарантированного способа сохранить популярность Путина», - сказал Галлямов.