"Произошли изменения": в Кремле объяснили, почему Путин соврал о пенсионном возрасте

Ранее Путин неоднократно заверял, что в России, в отличие от Украины, пенсионный возраст повышаться не будет.

В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин не принимал участия в процессе принятии решения о поднятии пенсионного возраста в стране.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Тема, связанная с пенсионной реформой, прорабатывается в правительстве РФ. Президент не принимает участия в этой проработке. Вы знаете, что дальше будет происходить экспертный обмен мнениями, экспертное обсуждение, экспертная проработка этого вопроса. Еще раз повторяю: президент не участвует в этом процессе. Давайте дождемся, когда в результате экспертной проработки будут проявляться окончательные очертания этой реформы», - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать решение о поднятии пенсионного возраста в РФ и заявления Путина о том, что, пока он президент, такое решение не будет приниматься.

Песков подчеркнул, что заявление о недопустимости повышения пенсионного возраста Путин сделал «много лет назад».

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«Вы говорите о 2005 годе. Здесь важно вспомнить, что все-таки это было 13 лет назад», - сказал он.

Песков добавил, что «за это время произошли серьезные изменения, которые касаются и демографии, и показателей продолжительности жизни в РФ, а также уровня развития экономики, и с точки зрения международной конъюнктуры».

«Это достаточно большой срок. И в течение такого срока в любой стране возможны изменения, которые влияют на текущую ситуацию», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 14 июня на заседании правительства РФ премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в России с 2019 года начнется поэтапное повышение пенсионного возраста: до 65 лет - для мужчин и 63-х - для женщин.

Ранее Путин неоднократно заверял, что в России, в отличие от Украины, пенсионный возраст повышаться не будет.

Так, 27 сентября 2005 года Путин заявил, что пока он президент, в РФ пенсионный возраст поднят не будет.

В настоящее время в России мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55 лет.