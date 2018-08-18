Обслуживавшая рухнувший мост в Генуе компания создаст фонд помощи

Топ-менеджеры дали первую пресс-конференцию после происшествия.

Крупнейший концессионер сети итальянских автострад Autostrade per l'Italia, отвечавший и за обрушившийся мост, выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате катастрофы.

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Руководство компании объявило о том, что будет учрежден фонд помощи, сообщает Reuters. Топ-менеджеры дали первую пресс-конференцию после происшествия.

Как сообщал УНИАН, днем 14 августа в Генуе 200-метровый пролет моста обрушился на жилые дома и железнодорожные пути. В этот момент на нем находилось более 40 автомобилей. Число жертв достигло 42 человек.

Вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо возложил всю ответственность за случившееся на компанию-оператора Autostrade per l'Italia.