Newsweek: Манафорту грозит три столетия в тюрьме

Осуждение бывшего политтехнолога Януковича может стать знаковым в США.

Адвокаты Пола Манафорта, который возглавлял избирательный штаб Дональда Трампа, а также был политтехнологом экс-президента Украины Виктора Януковича, завершили свою линию защиты после того, как суд отказался двигаться в направлении оправдания лоббиста и закоренелого инсайдера в Вашингтоне.

После 11 дней суда судьбу Манафорта передадут в руки присяжных Восточного округа Вирджинии. Но перед тем прокуроры и защита еще обменяются аргументами. Если его признают виновным по всем обвинениям в штате Вирджиния и если отбросить возможные обвинительные приговоры по делам в округе Колумбия, 69-летнего политтехнолога могут отправить в тюрьму на максимальный срок в 305 лет.

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Об этом пишет Newsweek, добавляя, что дело Манафорта может стать главным примером результатов расследования специального представителя Департамента юстиции США Роберта Мюллера относительно вмешательства России в выборы США в 2016 году. Бывший глава избирательного штаба Трампа, который также помог нынешнему президенту стать кандидатом от Республиканской партии, столкнулся с обвинениями в налоговом и банковском мошенничестве. В частности, за каждый из 9 эпизодов банковских махинаций, которые инкриминируют Манафорту, американским законом предусмотрено максимальное наказание в виде заключения на 30 лет. Таким образом, если его признают виновным в каждом из них, это уже в сумме 270 лет тюрьмы.

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Федеральные прокуроры также отмечали в своем представлении суду, что в придачу Манафорту могут докинуть еще 8 лет за налоговые махинации. Кроме обвинений в штате Вирджиния, над политтехнологом нависли другие дела, в рамках которых его подозревают в нарушениях правил работы лоббиста, а также в заговоре. В случае доказательства вины, его ждут еще дополнительные 20 лет тюрьмы.