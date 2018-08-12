В США призвали Британию выйти из ядерной сделки с Ираном

Американский дипломат считает, что Тегеран ведет "марионеточные войны" и предпринимает "злонамеренные действия" вместо того, чтобы вкладывать средства в свою экономику.

Великобритании следует отказаться от поддержки ядерной сделки с Ираном, заключенной в 2015 году, и объединить усилия с Вашингтоном для противодействия «глобальной угрозе, исходящей со стороны Тегерана».

Об этом говорится в статье посла США в Великобритании Роберта Вуда Джонсона, опубликованной в воскресном номере издания The Sunday Telegraph, передает РБК.

В ней Джонсон заявляет, что Тегеран ведет «марионеточные войны» и предпринимает «злонамеренные действия» вместо того, чтобы вкладывать средства в свою экономику. По его словам, Ирану необходимо сделать реальные и устойчивые изменения, чтобы стать нормальной страной.

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«До тех пор Америка усиливает давление, и мы хотим, чтобы Великобритания была на нашей стороне», — пишет Джонсон.

«Настало время двигаться дальше после неудачной сделки в 2015 году. Мы просим Британию использовать ее значительную дипломатическую власть и влияние и присоединиться к нам, поскольку мы ведем согласованные глобальные усилия для достижения настоящего всеобъемлющего соглашения», — приводит выдержки из статьи Джонсона агентство Reuters.

Как сообщал УНИАН, ядерное соглашение с Ираном, заключенное летом 2015 года, предусматривает разрешение на мирное использование Ираном ядерной энергетики в обмен на обещание Тегерана не разрабатывать ядерное оружие. Иран, с одной стороны, и США, Германия, Франция, Великобритания, Россия и Китай - с другой, договорились, что Тегеран существенно ограничивает свою ядерную программу в обмен на отмену экономических санкций.

В конце апреля израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль имеет «новые и убедительные доказательства» того, что Иран скрывал свои ядерные амбиции. Между тем Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло в своих ежеквартальных отчетах, что Иран не обогащал уран выше допустимого уровня.

8 мая Трамп объявил о выходе США из заключенного в 2015 году соглашения по иранской ядерной программе. Оно предусматривает отмену санкций против Тегерана, разрешение на мирное использование Ираном атомной энергетики в обмен на обещание страны не разрабатывать ядерное оружие. Европейский Союз заявил о намерении спасти соглашение. Еврокомиссия объявила также меры по защите европейских компаний, занимающихся бизнесом в Иране, от возможных американских санкций.