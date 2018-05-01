В МАГАТЭ отреагировали на выдвинутые Нетаньяху обвинения против Ирана

В соответствии со стандартной практикой МАГАТЭ, организация оценивает всю доступную информацию, имеющую отношение к данным гарантиям.

В МАГАТЭ (Международном агентстве по атомной энергии) отказались напрямую ответить на обвинения израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который уличил Иран во лжи по поводу ядерной программы.

Об этом сообщает Reuters.

«В соответствии со стандартной практикой МАГАТЭ, организация оценивает всю доступную информацию, имеющую отношение к данным гарантиям. Однако не в практике МАГАТЭ публично обсуждать вопросы, связанные с такой информацией», — заявил представитель организации.

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Ранее глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Федерика Могерини призвала при оценке заявления израильского премьера Биньямина Нетаньяху о лжи Ирана о ядерной программе опираться на документы и дождаться мнения МАГАТЭ.