Полиция подтвердила смерть захватчика кафе в Сиднее

В их числезахватчик — 50-летний выходец из Ирана Мэн Хэрон Монис, сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

Также в ходе штурма кафе погибли 34-летний мужчина и 38-летняя женщина. Их личности устанавливаются.

Еще три человека, включая одного полицейского, пострадали. Двое были госпитализированы с травмами, не угрожающими жизни — одной из них медики диагностировали ранение плеча, в то время как сотрудник правоохранительных органов поступил в больницу с огнестрельным ранением в лицо.

Читайте такжеВ сети появились видео и фото штурма кафе и освобождения заложников в Сиднее

15 декабря Мэн Хэрон Монис, также известный как «шейх Харон», захватил кафе Lindt в центре Сиднея примерно в 10 утра по местному времени. В заложниках оказались 17 человек: женщины и мужчины разных возрастов. Кафе практически сразу удалось покинуть пяти заложникам: трем мужчинам и двум женщинам. Остальных захватчик удерживал на протяжении 16 часов.

Захватчик требовал предоставить ему флаг группировки «Исламское государство», а также заявлял, что хочет поговорить с премьер-министром Австралии Тони Эбботтом.