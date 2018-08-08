New York Times: Загадочная смерть россиян в Африке разоблачает зловещие намерения Кремля

В истории о гибели российских журналистов очень много пробелов.

Трое журналистов из России отправились в охваченную кровавыми столкновениями Центрально-Африканскую Республику, чтобы расследовать то, как Кремль использует наемников, чтобы проецировать свою силу в Африке, Сирии и других далеких землях. Через три дня их убили. Вероятнее всего, россиян застрелили местные грабители на дороге, по которой много других людей в тот же день проехали без приключений.

Об этом пишет New York Times, добавляя, что погибших журналистов звали Орхан Джемель, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. В бывшей колонии Франции они расследовали активность группы под названием «Вагнер», которую основал бывший российский офицер разведки и близкий друг президента Владимира Путина. Их убийство неизвестными не только проливает свет на роль наемников, которые стали грязным инструментом России в попытках завоевать статус «великой державы» на мировой арене. Становится очевидным и то, что Кремль пытается вернуться в Африку, которая во времена Холодной войны была зоной противостояния Запада против Востока. Москва покинула континент после 1991 года, когда СССР развалился.

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Россия под руководством Путина изо всех сил пытается восстановить свое присутствие на потерянных территориях. И речь не только об Украине и других постсоветских странах, но и дальних землях, таких как Сирия, а теперь еще и Африка. Во времена Холодной войны Кремль вел скрытую войну против Запада на территории от Сомалийского полуострова до Мозамбика и Анголы. Теперь дипломатические и военные отпечатки Москвы были замечены и в других африканских странах, в частности в Судане. От его лидера Омара аль-Башира отвернулся Запад, но российское правительство стало на его сторону. В ноябре аль-Башир предложил Путину построить свою военную базу на побережье Красного моря.

«Россия захватывает Африку без боя», - недавно провозгласило российское пропагандистское издание «РИА Новости».

Трое российских журналистов, которых похоронили в Москве во вторник, очевидно погибли в результате умышленной атаки, когда ехали после заката в Сибут за 115 миль от столицы ЦАР. Согласно недавнему отчету ООН, российские военные «инструкторы» развернули там свою базу, чтобы якобы поддержать службы безопасности африканской страны. В МИД РФ подтвердили, что отправили в ЦАР 175 таких «инструкторов».

Единственный свидетель убийства российских журналистов был схвачен и удерживается правительством. Это лишь усугубляет загадочность того, что произошло.

«Много вещей не сходятся», - сказал исследователь Human Rights Watch Льюис Мадж, который сам недавно ехал по той же дороге, на которой убили россиян.

Российский МИД обычно раздраженно комментирует атаки против граждан РФ за рубежом и требует сразу же кого-то наказать. Но на этот раз в ведомстве выразили соболезнования и обвинили самих же жертв, отметив, что у них якобы не было официальной аккредитации. А в ЦАР они приехали как туристы, а не журналисты. Государственная российская пропаганда бросилась критиковать не убийц россиян, а олигарха Михаила Ходарковського, который финансирует расследование деятельности наемников «Вагнера».

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Странная история возвращения России в Африку началась прошлого октября, когда министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Сочи с президентом ЦАР Фостеном-Аржанжем Таудерой. Они обсудили «потенциал партнерства в добыче полезных ископаемых» и «практическое сотрудничество» в других сферах. Таудера после того назначил россиянина Валерия Жарова своим советником по национальной безопасности.

Первые признаки того, в каком направлении движется это «сотрудничество» между ЦАР и Россией, появились в январе, когда дети бывшего диктатора страны Жана-Баделя Бокасси пожаловались на «русских солдат», которые полуголые бегали вокруг могилы их отца в городе Беренго. В письме протеста, обнародованного через юриста в Париже, они описали загадочных россиян, которые без разрешения разбили лагерь в местном дворце, а потом снесли мемориал в честь Бокасси.

Лагерь в Беренго был первой точкой, которую посетили погибшие российские журналисты, когда прибыли в ЦАР в июне. Им не позволили войти, приказав сначала получить разрешение от Министерства обороны африканской страны. Они так и не смогли добиться, чтобы им дали такое разрешение. Поэтому они отправились в город Сибут, где была другая база России и вблизи которого их убили.