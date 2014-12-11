Путин забрал Аксенова в Индию искать туристов и продукты для Крыма

В рамках переговоров с представителями индийского бизнеса был заключен меморандум о взаимопонимании между Крымом и организацией «Индийско-крымское партнерство», сообщает Крым.Реалии со ссылкой на пресс-службу крымского «правительства».

Аксёнов пригласил индийских бизнесменов посетить Крым и определить основные направления сотрудничества.

«Мы пригласили бизнесменов из Индии посетить Крым в любое удобное для них время. В ходе визита они смогут посетить площадки для реализации тех проектов, которые обозначены в меморандуме. Также в рамках такого практического общения у нас определятся основные направления, по которым мы будем сотрудничать», – сказал он.

Читайте такжеРоссия отклонила прошение Аксенова: "переходный период" продлевать не будутАксёнов отметил, что его визит в Индию носит практический характер, так как Крым ищет партнеров в части реализации инвестиционных проектов на территории полуострова.

«Мы рады, что подписали соглашение со стратегическим партнером Российской Федерации. Это для нас знаковое событие. Сотрудничество предполагается в сфере сельскохозяйственной переработки, туризма, производства лекарственных препаратов, поставки продуктов питания в Крым. У нас много направлений, которые будут интересны и индийским бизнесменам, и республике», – пояснил «глава» Крыма.

Он уверен, что индийские бизнесмены заинтересованы в строительстве отелей на территории Крыма, а также в формировании туристического потока.