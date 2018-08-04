При столкновении двух легкомоторных самолетов перед авиашоу в Румынии погиб пилот

Самолеты проводили тренировочный полет перед началом авиашоу в международном аэропорту "Штефан Великий".

В Румынии перед авиашоу в воздухе столкнулись два легкомоторных самолета.

Читайте такжеВ Румынии на авиашоу разбился истребитель МиГ-21 (видео)

Как сообщает Agerpres, погиб один из пилотов, второй в тяжелом состоянии доставлен в больницу, передает kommersant.ru.

Самолеты проводили тренировочный полет перед началом авиашоу в международном аэропорту «Штефан Великий» в уезде Сучава. После столкновения оба самолета упали, летчики оказались заблокированы в своих кабинах.

Прокуратура начала расследование обстоятельств случившегося, а авиашоу отменили.