При столкновении двух легкомоторных самолетов перед авиашоу в Румынии погиб пилот
18:58, 04 августа 2018Мир
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Самолеты проводили тренировочный полет перед началом авиашоу в международном аэропорту "Штефан Великий".
Прокуратура начала расследование обстоятельств случившегося, а авиашоу отменили / Фото : nnm.ru
В Румынии перед авиашоу в воздухе столкнулись два легкомоторных самолета.
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Как сообщает Agerpres, погиб один из пилотов, второй в тяжелом состоянии доставлен в больницу, передает kommersant.ru.
Самолеты проводили тренировочный полет перед началом авиашоу в международном аэропорту «Штефан Великий» в уезде Сучава. После столкновения оба самолета упали, летчики оказались заблокированы в своих кабинах.
Прокуратура начала расследование обстоятельств случившегося, а авиашоу отменили.
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