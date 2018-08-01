Госдеп США отказался комментировать сообщения о создании новых ракет в Северной Корее

Там сослались на договоренности с КНДР о денуклеаризации, а данные сообщения назвали вопросами разведки.

Официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт отказалась комментировать сообщения СМИ о том, что КНДР приступила к строительству новых межконтинентальных баллистических ракет.

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«Мы исходим из тех обязательств, которые председатель КНДР Ким дал нашему президенту. Это обязательство провести денуклеаризацию и это то, чего мы ожидаем», - сказала она, передает kommersant.ru.

«Что касается конкретных сообщений, то я их видела, и нам всем хорошо о них известно, но это вопросы разведки, в который я не могу вдаваться», - добавила Науэрт.

О том, что США заподозрили Северную Корею в разработке новых ракет, сообщила The Washington Post со ссылкой на источники в американской разведке. Спецслужбы получили снимки со спутников - на изображениях видны специальные тягачи, которые приехали в район Пхеньяна.