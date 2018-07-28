Пентагон решил блокировать закупку программ с российским исходным кодом

Это программное обеспечение потом заносится в черный список с тем, чтобы не допустить его закупок.

Специалисты Пентагона совместно со спецслужбами выявляют программы, в которых есть фрагменты исходного кода, написанные в России и Китае.

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Это программное обеспечение потом заносится в черный список с тем, чтобы не допустить его закупок, сообщает Reuters.

По словам замминистра обороны США по закупкам и обеспечению вооружением Эллен Лорд, специалисты Пентагона уже в течение полугода работают над черным списком поставщиков программного обеспечения. Список составляется, чтобы избежать закупки программ с «сомнительным» кодом.

«Мы пытаемся предотвратить закупку программного обеспечения, например, российского или китайского происхождения, и зачастую с первого взгляда сложно определить источник из-за холдинговых компаний. Мы выявили ряд компаний, которые не придерживаются наших стандартов в сфере обороны», - заявила Лорд. Этим списком будут пользоваться сотрудники Пентагона, ответственные за закупки, добавила она.