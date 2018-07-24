Конгресс США продлил запрет на военное сотрудничество с Россией

В отчете Россия названа конкурентом США, а информация о ней содержится в разделе о "новых угрозах".

Американские конгрессмены приняли решение продлить запрет на сотрудничество Пентагона и Минобороны России.

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Об этом говорится в отчете, который посвящен проекту оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в США с 1 октября). Проект согласован обеими палатами Конгресса.

В отчете Россия названа конкурентом США. Информация о ней содержится в разделе о «новых угрозах». Утверждается, что РФ нарушила договоры о контроле над вооружениями, расширила и модернизировала свой ядерный арсенал, а также провела испытания средств противокосмической обороны.

В связи с этим в проекте бюджета указана необходимость обеспечить гибкость стратегическим партнерам и союзникам для перехода от использования российского вооружения к американскому. Госсекретарю Майку Помпео дается возможность выводить из-под американских санкций страны, покупающие оружие у России, если это соответствует интересам Вашингтона.