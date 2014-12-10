Вышеградская группа: Россия подрывает основы безопасности в Европе

Как сообщает ”Радио Свобода”, в совместном заявлении страны Вышеградской группы также подчеркивают необходимость восстановления «основ международной безопасности такими, как их определяет Парижская хартия ОБСЕ, которая исходит из заключительного Хельсинского акта».

Эти основы, по мнению стран Вышеградской четверки, «были поставлены под сомнение нарушением суверенитета Украины со стороны России, включительно с незаконной аннексией Крыма».

Отмечается, что на заседании Вышеградской группы в Братиславе премьер правительства Польши Эва Копач поддержала введение санкций ЕС против России. По ее мнению, в случае, «если Минские договоренности не будут выполнены, Европейский Союз должен готовиться к третьему кругу санкций».

Глава правительства Чешской Республики Богуслав Соботка подчеркнул необходимость соблюдения международного права. По его мнению, ОБСЕ может сыграть позитивную роль в реализации мирных договоренностей, достигнутых в Минске.

«От имени Чешской Республики хотел бы сказать, что мы готовы поддержать действия ОБСЕ в Украине», – прибавил чешский премьер.

Читайте такжеПутин мыслит в отношении Украины категориями XIX века – Касьянов Кроме того, в заседание Вышеградской четверки в Братиславе принимал участие Дидье Буркхальтер – руководитель правительства Швейцарии, председательствующей в ОБСЕ. В формате «4+1» участники братиславского заседания обсудили также вопросы энергетической безопасности, укрепления экономического сотрудничества, активизации отношений между Швейцарией, которая не входит в ЕС, и странами Вышеградской группы.