Премьер Польши поздравила Яценюка с созданием Кабмина и пообещала поддержку



Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе польского правительства.

”Премьер-министр Эва Копач поздравила (Яценюка) во время разговора с формированием Кабинета министров. Глава правительства задекларировала дальнейшую поддержку Украины Польшей”, - говорится в сообщении.

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В свою очередь Яценюк отметил, что Польша была и остается самым большим другом Украины среди европейских государств, и добавил, что украинская власть рассчитывает на поддержку поляков в деле сохранения единой позиции в ЕС относительно территориальной целостности Украины.

”Премьеры Польши и Украины договорились, что встретятся как можно быстрее, как только будет возможно”, - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 2 декабря утвердила новый состав Кабинета министров, который вновь возглавил Яценюк.