У британского следствия появился снимок подозреваемого в отравлении Скрипалей - СМИ

Следователи, которые занимаются делом, показали фотографию подозреваемого "ключевым свидетелям".

В британских правоохранителей появилась фотография человека, которого подозревают в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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Как сообщает Daily Mail, следователи, которые занимаются делом, показали фотографию подозреваемого "ключевым свидетелям", передает "Новое время". Кроме того, правоохранители собирают информацию о женщине, которая могла участвовать в отравлении.

Ранее телеканал CNN сообщал, что британской полиции удалось установить двух подозреваемых в отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Эти люди покинули Великобританию на коммерческом авиарейсе сразу после атаки. По данным телеканала, информацию об их вылете передали в "закодированном сообщении в Москву" после отравления. Это сообщение удалось перехватить британской базе на Кипре.

Как сообщал УНИАН, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок (советского производства) в начале марта. По данным Лондона, за отравлением Скрипалей стоит Россия. Экс-агента и его дочь уже выписали из больницы после проведения успешного лечения.

Россия в свою очередь отрицает причастность к отравлению Скрипалей.